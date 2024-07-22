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Киркоров отсудил у Успенской ₽280 тыс. за «женоненавистника»

Суд взыскал с Успенской ₽280 тыс. в пользу Киркорова за «женоненавистника»
Киркоров обвинил Успенскую в распространении порочащих его честь сведений, в частности, о том, что он ненавидит женщин. Успенская подала ответный иск, но Басманный суд его отклонил
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров (Фото: Сергей Булкин / NEWS.RU / Global Look Press)

Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск певца Филиппа Киркорова к певице Любови Успенской о защите чести и достоинства, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Киркоров отсудил у Успенской около 280 тыс. руб. за то, что она назвала его женоненавистником. «Частично удовлетворить исковые требования, взыскать с ответчицы компенсацию морального вреда», — огласила решение судья. Оно пока не вступило в силу, защита Успенской намерена его обжаловать.

Суд в Москве отказался рассматривать иск певицы Успенской к Киркорову
Общество
Любовь Успенская

В декабре 2023 года Киркоров подал иск против Успенской. В нем певец попросил признать порочащими его честь и достоинство сведения из видео «Любовь Успенская — война с Хайдаровым, обиды на Киркорова, молчание Дубцовой, предательство Наргиз», размещенного в интернете журналисткой Аленой Жигаловой. Интервью вышло в 2020 году.

На видео Успенская назвала Киркорова женоненавистником и обвинила в порочащем поведении. В ответ Киркоров попросил суд взыскать с Успенской компенсацию морального вреда в размере 10 млн руб., а Жигалову — обязать удалить видео.

Киркоров, комментируя высказывания Успенской, сказал, что «делать себе рекламу и хайповать на имени певца № 1 — нелепо». «Но от безысходности, понятно. Впрочем, мы все ответственны только за наши слова и поступки. Настала очередь Успенской», — заявил он Shot.

Певица, в свою очередь, попросила суд не удовлетворять этот иск и выразила несогласие с позицией артиста, в частности, относительно запрашиваемой компенсации.

Успенская в ответ подала иск против Киркорова. Она назвала порочащими сведения, распространенные ответчиком в интервью «Филипп Киркоров про двойника, ненависть к женщинам и власть в шоубизе!». Певица попросила суд в том числе о защите деловой репутации и взыскании компенсации морального вреда. Однако 14 июня Басманный районный суд Москвы вернул артистке иск в связи с несоблюдением правил подсудности.

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Мир Ландау
Филипп Киркоров Любовь Успенская Замоскворецкий суд Москва
Филипп Киркоров фото

Филипп Киркоров

певец, актер, шоумен
30 апреля 1967 года
Любовь Успенская фото

Любовь Успенская

певица
24 февраля 1954 года
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