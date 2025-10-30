 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Туле после падения обломков дрона загорелся продуктовый магазин

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Кровля продуктового магазина загорелась в Тульской области в результате падения обломков украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в телеграм-канале. Огонь охватил площадь 2 кв. м.

Сейчас пожар на крыше магазина нейтрализован, пострадавших нет, уточнил Миляев. При этом на территории Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА, подчеркнул глава области.

За ночь ПВО отразила атаку 170 дронов на регионы России
Политика
Фото:Министерство обороны России / Global Look Press

Об объявленной опасности атаки БПЛА в регионе Миляев сообщил в 18:59 мск. По данным Минобороны, в период с 15:00 до 20:00 мск средства противовоздушной обороны сбили над Россией 24 украинских беспилотника самолетного типа. Помимо Тульской области атаке подверглись также Крым, Белгородская, Брянская, Калужская и Курская области.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Тульская область дроны Дмитрий Миляев пожар
Материалы по теме
Системы ПВО уничтожили 30 украинских дронов за 4 часа
Политика
Волгоградский губернатор рассказал о последствиях ночной атаки дронов
Политика
В трех районах Ростовской области сбили дроны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 18:44
Вэнс объяснил проведение США ядерных испытаний Политика, 23:15
Полиция задержала прыгнувшего с крыши поезда в Москву-реку зацепера Общество, 23:07
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
В Туле после падения обломков дрона загорелся продуктовый магазин Политика, 22:40
Дмитриев предупредил ЕС об убытках после запрета на сантехнику из России Политика, 22:31
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Карл III начал процесс лишения принца Эндрю титулов Общество, 22:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Почему Украина закрыла посольство на Кубе и понизила уровень дипотношений Политика, 22:23
В «Займере» допустили увеличение коэффициента выплаты дивидендов выше 50% Инвестиции, 22:12
Главный раввин России раскритиковал слова муфтия Чечни о «врагах Аллаха» Общество, 22:03
Пушилин поручил ликвидировать минобороны ДНР Политика, 21:57
Стали известны все участники четвертьфинала Кубка России по футболу Спорт, 21:51
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 21:50
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45