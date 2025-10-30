В Туле после падения обломков дрона загорелся продуктовый магазин

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Кровля продуктового магазина загорелась в Тульской области в результате падения обломков украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в телеграм-канале. Огонь охватил площадь 2 кв. м.

Сейчас пожар на крыше магазина нейтрализован, пострадавших нет, уточнил Миляев. При этом на территории Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА, подчеркнул глава области.

Об объявленной опасности атаки БПЛА в регионе Миляев сообщил в 18:59 мск. По данным Минобороны, в период с 15:00 до 20:00 мск средства противовоздушной обороны сбили над Россией 24 украинских беспилотника самолетного типа. Помимо Тульской области атаке подверглись также Крым, Белгородская, Брянская, Калужская и Курская области.