Пушилин поручил ликвидировать минобороны ДНР
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ о ликвидации регионального министерства обороны. Документ опубликован на сайте главы ДНР.
Согласно документу, решение об упразднении ведомства принято в связи с вхождением ДНР в состав России. Процедура упразднения министерства должна быть завершена в течение шести месяцев со дня вступления указа в силу.
Ликвидацией займется специальная комиссия, ее возглавит Денис Синенков, который с ноября 2022 года был руководителем юридического лица минобороны ДНР. Ему поручено утвердить состав комиссии, обеспечить проведение ликвидационных процедур по действующему законодательству, а также представить главе ДНР на утверждение ликвидационный баланс.
ДНР, а также ЛНР, Херсонская и Запорожская области были включены в состав России в октябре 2022 года после проведения референдумов на этих территориях. После этого в ДНР начали упразднять региональные ведомства. В апреле прошлого года Пушилин подписал указ о ликвидации министерства информации ДНР и министерства государственной безопасности республики.
