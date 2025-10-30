Рекордный объем международных резервов России сократился на $11,2 млрд

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

По итогам недели с 17 по 24 октября 2025 года международные резервы России сократились на $11,2 млрд, или 1,5%, — до $731,2 млрд, следует из данных на сайте Банка России.

Регулятор объяснил, что уменьшение объема резервов в основном связано с отрицательной переоценкой. По данным на 17 октября 2025 года, резервы достигли $742,4 млрд, обновив рекордный показатель.

Отрицательная переоценка — это превышение балансовой стоимости ценных бумаг над их справедливой стоимостью на дату переоценки.

Международные резервы России — высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

В связи с западными ограничениями Россия утратила доступ почти к половине золотовалютных резервов — около $300 млрд. Москва требует их возвращения.