 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Кременчуге двое военных ранены в результате стрельбы в ТЦК

В Полтавской области произошла стрельба в ТЦК, ранены двое военных
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис Google Maps
Фото: сервис Google Maps

В городе Кременчуг Полтавской области произошла стрельба в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), ранены двое сотрудников центра, сообщила пресс-служба Полтавского областного ТЦК.

По информации областного ТЦК, стрельбу открыл мужчина, которого в сборный пункт привезли полицейские. «При оформлении документов и обязательном осмотре в ответ на вопрос работника полиции относительно наличия запрещенных предметов или веществ он достал пистолет (предварительно переоборудованный с травматического ТТ) и произвел несколько выстрелов», — сообщило ведомство в Facebook (принадлежит Meta — признана в России экстремистской и запрещена).

Под Одессой грузовик задавил двух сотрудников ТЦК
Политика
Фото:Полиция Одесской области

Стрелявшего на месте задержали сотрудники полиции. У пострадавших военкомов диагностированы ранения голени, их госпитализировали. «Их жизни ничего не угрожает», — заверили в областном ТЦК.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Полина Минаева
ТЦК Кременчуг Украина стрельба
Материалы по теме
На Украине работники ТЦК станут носить видеокамеры на груди
Политика
Вывезенных с грузино-российской границы украинцев забрали в ТЦК
Политика
На Украине водителя автобуса забрали в ТЦК во время рейса
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 18:44
Стали известны все участники четвертьфинала Кубка России по футболу Спорт, 21:51
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 21:50
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Рекордный объем международных резервов России сократился на $11,2 млрд Финансы, 21:35
«Динамо» уверенно обыграло лидера Западной конференции КХЛ Спорт, 21:34
Православный фонд перенес запуск мессенджера с баном сквернословия Общество, 21:32
ЕС призвал США соблюдать обязательства по ядерному нераспространению Политика, 21:22
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Захарова раскрыла, как ВСУ пытаются замедлить продвижение войск России Политика, 21:14
Над шестью регионами России сбили 24 беспилотника Политика, 21:04
В SberCIB обновили подборку с краткосрочными идеями на рынке акций Инвестиции, 20:55
ФТС назвала причину доначислений за утильсбор на автомобили из Казахстана Общество, 20:46
Экс-тренер «Зенита» возглавил «Ювентус» Спорт, 20:44
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Де Минаур выбил Хачанова с парижского «Мастерс» и сыграет с Бубликом Спорт, 20:30