Студент московского колледжа подорвал на занятии сигнальную ракетницу

Фото: ГБПОУ КМТ

Подросток пронес пиротехническое сигнальное изделие в Колледж московского транспорта в Москве и активировал устройство на занятии, сообщила «РИА Новости» директор учреждения Анна Печеная.

В результате активации устройства «Сигнал охотника» подросток получил ожоги — его госпитализировали. Два человека были оглушены.

Как сообщила директор, пронесший пиротехнику в колледж был студентом первого курса. Рамка на входе не среагировала на устройство.

«Сигнал охотника» — это пиротехническое сигнальное устройство, предназначенное для подачи световых и звуковых сигналов в экстренных ситуациях, основном на природе. Часто используется охотниками, туристами, рыбаками, спасателями для обозначения своего местоположения или отпугивания животных. Состоит из пускового устройства (ручка-ракетница или компактный пускатель) и одноразовых сигнальных патронов. Патроны содержат пиротехнический состав, при воспламенении которого ракета поднимается вертикально до 30–50 м высоты и горит ярким светом красного, желтого или зеленого цвета.

В колледже проводят расследование, по итогам которого примут решение об отчислении студента, сообщила Печеная.

По словам одного из очевидцев происшествия, учащихся эвакуировали из колледжа после активации пиротехнического устройства, передает «Москва онлайн».

«Приехали несколько машин реанимации и Росгвардия», — поделился очевидец.