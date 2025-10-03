Как выглядит обрушившееся здание колледжа во Владивостоке. Видео
Здание колледжа частично обрушилось во Владивостоке, сообщила региональная прокуратура. В результате обрушения пострадавших нет. На месте обрушения работают экстренные службы, доступ на территорию колледжа ограничен.
