В театре Вахтангова назвали причину смерти актера Анатолия Меньщикова
Заслуженный артист России Анатолий Меньщиков умер на 76-м году жизни после продолжительной болезни, сообщил РБК директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
Меньщиков проработал в театре имени Вахтангова 48 лет.
«Причина смерти — продолжительная болезнь. У него была сердечная недостаточность и онкозаболевание», — сказл Крок.
Он добавил, что в последние месяцы актер «не выходил из реанимации».
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России
Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия
Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»
Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра
Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту