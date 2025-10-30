 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В театре Вахтангова назвали причину смерти актера Анатолия Меньщикова

Анатолий Меньщиков&nbsp;
Анатолий Меньщиков  (Фото: Театр имени Евгения Вахтангова)

Заслуженный артист России Анатолий Меньщиков умер на 76-м году жизни после продолжительной болезни, сообщил РБК директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Меньщиков проработал в театре имени Вахтангова 48 лет.

«Причина смерти — продолжительная болезнь. У него была сердечная недостаточность и онкозаболевание», — сказл Крок.

Он добавил, что в последние месяцы актер «не выходил из реанимации».

Материал дополняется

Авторы
Елена Степанова Елена Степанова
