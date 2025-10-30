В столовой колледжа в Петербурге отравились семь человек
Следственный комитет начал доследственную проверку информации об отравлении студентов колледжа «Звездный» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления ведомства по городу.
Как говорится в публикации, 29 октября обучающиеся одного из колледжей Санкт-Петербурга почувствовали себя плохо после обеда в столовой и обратились к врачу.
По информации «Фонтанки», речь идет о колледже «Звездный». Многим студентам стало плохо после обеда в столовой. При этом не все из них обратились за медицинской помощью, отмечает издание. Врача посетили семь обучающихся, двоих из них положили в больницу. По словам одной из студенток, обучающиеся разных курсов вызвали скорую помощь.
Кроме того, в разговоре с изданием учащиеся пожаловались, что ранее нашли в еде оторванный ноготь и насекомых, а также видели бегающих крыс в здании.
РБК направил запрос в колледж «Звездный».
