Голливудского продюсера осудили на 146 лет за убийства и изнасилования

Дэвид Пирс (Фото: Gabe Ginsberg / Getty Images for GR Management)

Окружной суд Лос‑Анджелеса приговорил 43-летнего голливудского продюсера Дэвида Пирса к 146 годам лишения свободы без права на досрочное освобождение, признав его виновным в двух убийствах и изнасилованиях, сообщает ABC 7.

Продюсера признали виновным в гибели 24-летней модели и начинающей актрисы Кристи Джайлз и 26-летней Хильды Марселы Кабралес-Арсолы. Обе девушки скончались от передозировки наркотиками. Из данных следствия известно, что 13 ноября 2021 года мужчина познакомился с погибшими на вечеринке и привел их к себе домой на Беверли-Хиллз, где дал им наркотики.

Спустя полчаса одна из девушек вызвала такси, чтобы уехать, но так и не села в машину. Через 11 часов Пирс вынес из жилья Джайлз и отвез ее в больницу. На тот момент девушка уже была мертва. Спустя полтора часа мужчина вернулся в больницу с телом другой спутницы. Ее смогли реанимировать, но спустя 11 дней девушка скончалась.

В пробах, взятых из-под ногтей жертв, нашли ДНК Пирса. Во время суда выяснилось, что с 2005 по 2021 годы продюсер изнасиловал семь женщин, дав им перед этим наркотики. С показаниями в суде выступили сами потерпевшие. Заместитель окружного прокурора Кэтрин Мариано назвала Пирса «сексуальным хищником», отметив, что ДНК Пирса не могла оказаться под ногтями у жертв при других обстоятельствах.

Пирс ждал приговора с декабря 2021 года. В феврале 2025 года присяжные признали его виновным по всем пунктам обвинения, включая два эпизода убийства первой степени, три эпизода изнасилования с применением насилия, а также в сексуальных домогательствах к семи разным жертвам.

Сам Пирс отрицает свою причастность к изнасилованиям семи женщин, а также утверждает, что не давал своим жертвам наркотики и, увидев их без сознания, посчитал, что им просто «нужно выспаться». Адвокат Пирса Джефф Уолл заявил, что вердикт был «неудивительным» с учетом «огромного количества компрометирующих доказательств». В результате разбирательств Пирсу назначили максимальное наказание — 25 лет лишения свободы — за каждое из убийств, а также дополнительные сроки за изнасилования.