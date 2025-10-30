 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Калуги закрыли для полетов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В аэропорту Калуги приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил он.

За ночь ПВО отразила атаку 170 дронов на регионы России
Политика
Фото:Министерство обороны России / Global Look Press

Российские аэропорты приостанавливают прием и выпуск самолетов на фоне угрозы атаки беспилотников.

Ограничения в аэропорту Калуги действовали в ночь на 30 октября. Тогда силы ПВО уничтожили 15 дронов над территориями Боровского, Думиничского и Кировского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
