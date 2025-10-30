Аэропорт Калуги закрыли для полетов
В аэропорту Калуги приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил он.
Российские аэропорты приостанавливают прием и выпуск самолетов на фоне угрозы атаки беспилотников.
Ограничения в аэропорту Калуги действовали в ночь на 30 октября. Тогда силы ПВО уничтожили 15 дронов над территориями Боровского, Думиничского и Кировского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
