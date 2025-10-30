Дочь погибшей на острове женщины обвинила компанию в недостатке заботы
Дочь женщины, которая погибла из-за того, что ее оставила на отдаленном острове команда круизного лайнера, обвинила компанию в «недостатке заботы и здравого смысла», сообщает Би-би-си.
Тело 80-летней Сюзанны Риз нашли спасатели на острове Лизард на Большом Барьерном рифе. Накануне она вместе с другими пассажирами совершала пешую прогулку, но не вернулась на судно, которое отплыло без нее.
Женщине стало плохо во время подъема на вершину Кукс-Лук, ей предложили спуститься без сопровождения, после чего лайнер отплыл. «В какой-то момент или вскоре после этого мама умерла одна», — сказала дочь.
Австралийское управление морской безопасности (Amsa) расследует смерть и встретится с экипажем.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России
Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия
Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»
Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра
Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту