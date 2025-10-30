 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Дочь погибшей на острове женщины обвинила компанию в недостатке заботы

Фото: Federico Stapff / Shutterstock
Фото: Federico Stapff / Shutterstock

Дочь женщины, которая погибла из-за того, что ее оставила на отдаленном острове команда круизного лайнера, обвинила компанию в «недостатке заботы и здравого смысла», сообщает Би-би-си.

Тело 80-летней Сюзанны Риз нашли спасатели на острове Лизард на Большом Барьерном рифе. Накануне она вместе с другими пассажирами совершала пешую прогулку, но не вернулась на судно, которое отплыло без нее.

Женщине стало плохо во время подъема на вершину Кукс-Лук, ей предложили спуститься без сопровождения, после чего лайнер отплыл. «В какой-то момент или вскоре после этого мама умерла одна», — сказала дочь.

Австралийское управление морской безопасности (Amsa) расследует смерть и встретится с экипажем.

Бои в фавелах Рио-де-Жанейро заперли туристов в «осажденной крепости»
Политика

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Остров круизный лайнер смерть туристка
Материалы по теме
В Непале лавина накрыла палаточный лагерь туристов. Видео
Общество
Застрявших в пургу на Авачинском перевале на Камчатке туристов спасли
Общество
Пропавшую в горах Башкирии туристку нашли через три дня поисков
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
Telegram-каналы для инвестора: что читать без вреда #всенабиржу!, 14:10
Только одна россиянка из пяти дошла до четвертьфинала турнира WTA в Китае Спорт, 14:10
Роспотребнадзор оценил опасность обнаруженного в Бразилии коронавируса Общество, 13:57
Набиуллина объяснила взаимосвязь высокой ключевой ставки и крепкого рубля Инвестиции, 13:55
Суд в третий раз отложил рассмотрение дела об афере с квартирой Долиной Общество, 13:54
«Билайн» получил премию в исследовании качества связи в метро Отрасли, 13:53
Суд продлил Аглае Тарасовой срок запрета определенных действий Общество, 13:52
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
«Яндекс» выпустит диктофон, который сам расшифрует запись Технологии и медиа, 13:52
Песков заявил об отсутствии предложений от США договору о ядерных ракетах Политика, 13:48
В Австралии игрок в крикет умер в 17 лет после попадания мяча в шею Спорт, 13:44
Увольте саботажников. Как внедрять изменения, несмотря на сопротивление Образование, 13:41
В Кремле заявили о выздоровлении «Роснано» от болезней прошлого Технологии и медиа, 13:37
Посол раскрыл реакцию Мелании Трамп на шаги России после письма Путину Общество, 13:32
Убившего 11-летнюю девочку в Нижнем Тагиле приговорили к пожизненному Общество, 13:31