Дочь Марлен Дитрих умерла в США на 101-м году жизни

Мария Рива (Фото: IMAGO / teutopress GmbH / Global Look Press)

Актриса и писательница, дочь актрисы Марлен Дитрих Мария Рива скончалась в доме своего сына в городе Хила, в американском штате Нью-Мексико. Ей было 100 лет, передает The Washington Post.

Ее сын Питер Рива не назвал точную причину смерти.

Рива родилась в 1924 году Берлине, в семье Дитрих и режиссера Рудольфа Зибера. В 1930 году Дитрих разошлась с мужем, хотя официально они продолжали состоять в браке, и вместе с дочерью переехала в Лос-Анджелес.

Рива училась в актерской школе в Голливуде. Первую роль получила в 10-летнем возрасте — в ленте «Распутная императрица» исполнила роль юной Екатерины II.

Рива не только снималась в кино, но и играла в театре, в том числе на Бродвее.

В 1988 году Рива снялась в фильме Ричарда Доннера «Новая рождественская сказка», после чего прекратила актерскую деятельность. В 1993 году, спустя год после смерти матери, Мария опубликовала книгу «Марлен Дитрих», ставшую бестселлером.