 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Дочь Марлен Дитрих умерла в США на 101-м году жизни

Мария Рива
Мария Рива (Фото: IMAGO / teutopress GmbH / Global Look Press)

Актриса и писательница, дочь актрисы Марлен Дитрих Мария Рива скончалась в доме своего сына в городе Хила, в американском штате Нью-Мексико. Ей было 100 лет, передает The Washington Post.

Ее сын Питер Рива не назвал точную причину смерти.

Рива родилась в 1924 году Берлине, в семье Дитрих и режиссера Рудольфа Зибера. В 1930 году Дитрих разошлась с мужем, хотя официально они продолжали состоять в браке, и вместе с дочерью переехала в Лос-Анджелес.

Умерла работавшая над «Москва слезам не верит» режиссер Овчинникова
Общество
Наталья Овчинникова

Рива училась в актерской школе в Голливуде. Первую роль получила в 10-летнем возрасте — в ленте «Распутная императрица» исполнила роль юной Екатерины II.

Рива не только снималась в кино, но и играла в театре, в том числе на Бродвее.

В 1988 году Рива снялась в фильме Ричарда Доннера «Новая рождественская сказка», после чего прекратила актерскую деятельность. В 1993 году, спустя год после смерти матери, Мария опубликовала книгу «Марлен Дитрих», ставшую бестселлером.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Полина Минаева
Кино смерть Голливуд
Материалы по теме
Умер актер и режиссер дубляжа Андрей Гриневич
Общество
В Литве умер исполнитель главной роли в сериале «Николай Вавилов»
Общество
Актер Роман Попов умер на 41-м году жизни
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
Telegram-каналы для инвестора: что читать без вреда #всенабиржу!, 14:10
Только одна россиянка из пяти дошла до четвертьфинала турнира WTA в Китае Спорт, 14:10
Роспотребнадзор оценил опасность обнаруженного в Бразилии коронавируса Общество, 13:57
Набиуллина объяснила взаимосвязь высокой ключевой ставки и крепкого рубля Инвестиции, 13:55
Суд в третий раз отложил рассмотрение дела об афере с квартирой Долиной Общество, 13:54
«Билайн» получил премию в исследовании качества связи в метро Отрасли, 13:53
Суд продлил Аглае Тарасовой срок запрета определенных действий Общество, 13:52
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
«Яндекс» выпустит диктофон, который сам расшифрует запись Технологии и медиа, 13:52
Песков заявил об отсутствии предложений от США договору о ядерных ракетах Политика, 13:48
В Австралии игрок в крикет умер в 17 лет после попадания мяча в шею Спорт, 13:44
Увольте саботажников. Как внедрять изменения, несмотря на сопротивление Образование, 13:41
В Кремле заявили о выздоровлении «Роснано» от болезней прошлого Технологии и медиа, 13:37
Посол раскрыл реакцию Мелании Трамп на шаги России после письма Путину Общество, 13:32
Убившего 11-летнюю девочку в Нижнем Тагиле приговорили к пожизненному Общество, 13:31