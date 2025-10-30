В Эстонии заявили о решении США сохранить воинский контингент в стране

Фото: Omar Marques / Getty Images

Соединенные Штаты сохранят в полном составе свой военный контингент в Эстонии, о чем уведомили правительство балтийской республики, сообщил в эфире телерадиокомпании ERR эстонский министр обороны Ханно Певкур.

«Для Эстонии это положительное решение — Соединенные Штаты сообщили нам, что наше сотрудничество будет продолжаться так же, как и сегодня», — сказал министр, комментируя недавнее заявление США о планах сократить численность военных на восточном фланге Европы.

Певкур добавил, что также направил Вашингтону «сигнал» о готовности «активизировать» сотрудничество. По его словам, до сих пор переброске дополнительных союзных сил в Эстонию мешала нехватка места для их размещения и обучения. Эстонским властям предстоит устранить это и создать необходимые условия для американских военных, отметил министр.

28 октября 2025 года телеканал NBC News со ссылкой на источники в вооруженных силах США и ЕС сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность вывести до 10 тыс. своих военнослужащих из Восточной Европы. В Пентагоне это назвали «корректировкой структуры сил».

До начала конфликта на Украине в феврале 2022 года на восточном фланге НАТО находились около 65 тыс. американских военных, затем их число было увеличено до 100 тыс. человек.

По состоянию на конец октября 2025 года в Эстонии находятся около 700 американских военнослужащих. Они размещены на военной базе Тапа в северной части страны и в лагере Ридо на юге недалеко от границы с Россией.