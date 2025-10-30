 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Из-за БПЛА поврежден нижегородский объект инженерной инфраструктуры

В Нижегородской области из-за БПЛА поврежден объект инженерной инфраструктуры
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: fifg / Shutterstock
Фото: fifg / Shutterstock

Минувшей ночью в Нижегородской области силы ПВО сбили 16 беспилотников. Об этом сообщает губернатор региона Глеб Никитин.

По предварительной информации, пострадавших нет. Незначительные повреждения получил один из объектов инженерной инфраструктуры, там работают специалисты.

За ночь ПВО отразила атаку 170 дронов на регионы России
Политика
Фото:Министерство обороны России / Global Look Press

В общем над регионами России средства ПВО сбили 170 украинских беспилотников самолетного типа, сообщало Минобороны. В Брянской области перехватили и уничтожили 48 дронов, еще 21 БПЛА пришелся на Воронежскую область. 15 дронов сбили над Калужской областью, еще 14 и 10 — над Ростовской и Курской областями.

По девять беспилотников ПВО сбила в Московской и Тульской областях, по пять — в Рязанской, Волгоградской и Новгородской областях. В Белгородской и Орловской областях, а также в Крыму сбили по четыре дрона и один беспилотник уничтожили над Липецкой областью.

Ксения Потрошилина
атака дронов беспилотники Нижний Новгород
