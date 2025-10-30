Из-за БПЛА поврежден нижегородский объект инженерной инфраструктуры

Фото: fifg / Shutterstock

Минувшей ночью в Нижегородской области силы ПВО сбили 16 беспилотников. Об этом сообщает губернатор региона Глеб Никитин.

По предварительной информации, пострадавших нет. Незначительные повреждения получил один из объектов инженерной инфраструктуры, там работают специалисты.

В общем над регионами России средства ПВО сбили 170 украинских беспилотников самолетного типа, сообщало Минобороны. В Брянской области перехватили и уничтожили 48 дронов, еще 21 БПЛА пришелся на Воронежскую область. 15 дронов сбили над Калужской областью, еще 14 и 10 — над Ростовской и Курской областями.

По девять беспилотников ПВО сбила в Московской и Тульской областях, по пять — в Рязанской, Волгоградской и Новгородской областях. В Белгородской и Орловской областях, а также в Крыму сбили по четыре дрона и один беспилотник уничтожили над Липецкой областью.