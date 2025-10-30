Прокуратура обратилась в Минприроды из-за пожара на острове Недоразумения

Video

Подразделения «Авиалесоохраны» не смогла в быстрые сроки потушить лесной пожар, возникший на острове Недоразумения в 20 км от Магадана. Из-за этого Магаданская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление в Минприроды региона с требованием устранить нарушения.

«Надзорным ведомством скоординирована работа Авиалесоохраны, указано на необходимость усиления пожарных расчетов, однако действенных мер по пожаротушению не принято. В результате с момента обнаружения пожара за короткое время площадь горения увеличилась многократно», — пояснила пресс-служба ведомства. Происходящее находится на личном контроле прокурора региона.

Остров Недоразумения располагается в Охотском море и находится в 20 км от Магадана и в трех км от материкового побережья. Своим названием он обязан ошибке гидрографической экспедиции, которая в 1910-х годах не нанесла его на карту из-за схожести рельефа и его окраски с материком.

О пожаре на острове стало известно 29 октября. Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Магаданской области Павел Береговой сообщил, что возгорание произошло на землях лесного фонда. По его словам, виной пожару стал человеческий фактор. Постройкам на острове ничего не угрожает.