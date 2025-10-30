Седьмой за ночь российский аэропорт ограничил полеты
Аэропорт Череповца стал седьмой воздушной гаванью за ночь, временно ограничившей прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.
Ранее в ночь на 30 октября ограничения на фоне угрозы атаки беспилотников вводили два столичных аэропорта — Внуково и Домодедово. На момент публикации материала ограничительные меры в них сняли.
С ограничениями в работе за ночь также столкнулись аэропорты Волгограда, Калуги, Саратова и Ярославля. На момент публикации ограничения в трех аэропортах, кроме саратовского, продолжают действовать.
В ночь на 30 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о перехвате шести дронов на подлете к столице.
