Седьмой за ночь российский аэропорт ограничил полеты

Аэропорт Череповца стал седьмой воздушной гаванью за ночь, временно ограничившей прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.

Ранее в ночь на 30 октября ограничения на фоне угрозы атаки беспилотников вводили два столичных аэропорта — Внуково и Домодедово. На момент публикации материала ограничительные меры в них сняли.

С ограничениями в работе за ночь также столкнулись аэропорты Волгограда, Калуги, Саратова и Ярославля. На момент публикации ограничения в трех аэропортах, кроме саратовского, продолжают действовать.

В ночь на 30 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о перехвате шести дронов на подлете к столице.