 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Седьмой за ночь российский аэропорт ограничил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Череповца стал седьмой воздушной гаванью за ночь, временно ограничившей прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.

В двух столичных аэропортах ввели ограничения на полеты
Политика

Ранее в ночь на 30 октября ограничения на фоне угрозы атаки беспилотников вводили два столичных аэропорта — Внуково и Домодедово. На момент публикации материала ограничительные меры в них сняли.

С ограничениями в работе за ночь также столкнулись аэропорты Волгограда, Калуги, Саратова и Ярославля. На момент публикации ограничения в трех аэропортах, кроме саратовского, продолжают действовать.

В ночь на 30 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о перехвате шести дронов на подлете к столице.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Авторы
Теги
Егор Алимов
Череповец аэропорты Росавиация ограничения
Материалы по теме
В двух столичных аэропортах ввели ограничения на полеты
Политика
В пяти российских аэропортах ограничили полеты
Политика
Аэропорты Владикавказа, Грозного и Калуги возобновили рейсы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Седьмой за ночь российский аэропорт ограничил полеты Политика, 04:47
В ДТП с автокраном в Забайкалье погиб вахтовик Общество, 04:29
Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия Политика, 04:17
Хегсет заявил об уничтожении еще одного судна в Тихом океане Политика, 04:09
Депутат Рады назвал процент потери тепла в Киеве Политика, 03:58
Число сбитых на подлете к Москве дронов увеличилось до шести Политика, 03:51
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Над несколькими районами Пензенской области ввели план «Ковер» Политика, 03:47
В двух столичных аэропортах ввели ограничения на полеты Политика, 03:32
Бои в фавелах Рио-де-Жанейро заперли туристов в «осажденной крепости» Политика, 03:18
В пяти российских аэропортах ограничили полеты Политика, 03:17
На подлете к Москве сбили четыре беспилотника Политика, 03:06
Умер руководитель хора «Logos» и доцент Гнесинки Алексей Покровский Общество, 02:51
Telegraph узнал, сколько молодых украинцев покинули страну с конца лета Политика, 02:47