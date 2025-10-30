CBS узнал о планах США провести «демонстрацию силы» в Южно-Китайском море
Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США отдало приказ провести «демонстрацию силы» в ответ на действия КНР вблизи спорных вод, в частности — агрессивные действия против филиппинских судов в районе спорной отмели Скарборо. Об этом сообщил телеканал CBS.
По данным телеканала, сроки проведения операции не определены, а ее реализация остается под вопросом, поскольку такие планы, часто отменяются в последний момент. По информации источников телеканала, вероятность реализации данного варианта оценивается как крайне низкая. Изданный приказ предполагает проведение демонстрационного точечного удара с использованием HIMARS.
Хотя конкретные цели операции не раскрываются, ее главной задачей, по информации CBS, является демонстрация готовности Вашингтона противодействовать растущему влиянию Пекина в регионе. Операция призвана подтвердить приверженность США защите филиппинского суверенитета и традиционных прав на рыбную ловлю в этом районе.
Китай и Филиппины, поддерживаемые США, конфликтуют на фоне несогласия стран по статусу двух групп островов и рифов в Южно-Китайском море. Речь идет об архипелаге Спратли (китайское название — Наньша) на юге и Парасельских островах (Сиша) на севере, а также о прилегающих водных зонах.
В частности, 12 октября береговая охрана Филиппин сообщила, что китайский корабль «намеренно протаранил» судно Бюро рыболовства и водных ресурсов (BFAR), и применила против него водомет. В свою очередь, представитель Управления береговой охраны Китая Лю Дэцзюнь заявил, филиппинское судно незаконно вошло в воды «вблизи рифа Тесянь на островах Наньша».
