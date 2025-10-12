Китайский корабль протаранил филиппинское судно в Южно-Китайском море

Береговая охрана Филиппин сообщила, что китайский корабль «намеренно протаранил» судно Бюро рыболовства и водных ресурсов (BFAR), и применила против него водомет, пишет Manila Bulletin.

По данным филиппинской стороны, судно Datu Pagbuaya, сопровождавшее рыбаков, получило незначительные повреждения. Никто из экипажа не пострадал.

«Филиппинские рыбаки зависят от этих вод, и ни водометы, ни тараны не помешают нам выполнить наше обязательство перед президентом Фердинандом Маркосом-младшим не уступать ни одного квадратного дюйма нашей территории какой-либо иностранной державе», — заявил командующий береговой охраной адмирал Ронни Гил Гаван.

Китай, Филиппины, а также другие государства региона, включая Бруней, Вьетнам, Малайзию и Тайвань многие годы не могут прийти к согласию по вопросу о статусе двух групп островов и рифов в Южно-Китайском море. Речь идет об архипелаге Спратли (китайское название — Наньша) на юге и Парасельских островах (Сиша) на севере, а также о прилегающих водных зонах. В 2016 году Постоянная палата третейского суда в Гааге постановила, что претензии Китая на большую часть этих вод не имеют юридической силы. Пекин проигнорировал это решение и продолжил отстаивать свои позиции.

В свою очередь, Управление береговой охраны (УБО) Китая обвинило филиппинское судно в столкновении в спорной акватории в Южно-Китайском море. Как заявил представитель управления Лю Дэцзюнь, филиппинское судно незаконно вошло в воды «вблизи рифа Тесянь на островах Наньша».

«Мы настоятельно призываем Филиппины немедленно прекратить нарушения и преследования», — сказал он.

Лю Дэцзюнь отметил, что действия филиппинцев нарушают территориальную целостность Китая и противоречат Декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море.