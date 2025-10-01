Убившему в молодости 11 женщин алтайскому маньяку суд дал 25 лет

Фото: Прокуратура Алтайского края

Суд в Алтайском крае вынес приговор обвиняемому в изнасиловании и убийстве 11 женщин 54-летнему «политеховскому маньяку» Виталию Манишину — 25 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Подсудимого признали виновным по п. «е» ст. 102 Уголовного кодекса РСФСР (убийство при отягчающих обстоятельствах, сопряженное с изнасилованием) и пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России (убийство двух и более лиц, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием).

Первые семь лет Манишин будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок (18 лет) — в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что в 1989 году подсудимый, будучи студентом и находясь в селе Зеленая Дубрава Родинского района, задушил 17-летнюю девушку, с которой там познакомился, и спрятал тело в лесу.

Позже, в 1999–2000 годах, в Барнауле пропали без вести еще десять молодых девушек, включая абитуриенток и студенток Алтайского государственного технического университета. Манишин знакомился с ними под предлогом помощи в поступлении, учебе или трудоустройстве. Затем уговаривал поехать с ним на автомобиле в Калманский район, где совершал изнасилования и убийства, после чего скрывал тела в лесных массивах.

В прокуратуре добавили, что уголовные дела о пропаже потерпевших прокуратура региона возбуждала с 1990 года и впоследствии объединила в одно производство как серийные. Более 30 лет под надзором прокуратуры правоохранительные органы вели розыск и следствие, чтобы установить виновного.

В августе краевая прокуратура запросила для Манишина 25 лет лишения свободы. Тогда в ведомстве отметили, что это «максимально возможное наказание» для маньяка, поскольку по истечении сроков давности, согласно закону, подсудимый не может быть приговорен к пожизненному лишению свободы.

«Политеховского маньяка» задержали в 2023 году. В ходе следствия он признался в убийствах всех женщин.