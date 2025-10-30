 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Умер руководитель хора «Logos» и доцент Гнесинки Алексей Покровский

В 50 лет умер музыкант, руководитель мужского камерного хора «Logos» и доцент кафедры хорового дирижирования Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных Алексей Покровский, сообщил коллектив хора на своей странице во «ВКонтакте» 29 октября.

«Для многих из нас он был не только руководителем, но и человеком, который объединял, вдохновлял и поддерживал. Его тепло, энергия и вера в людей навсегда останутся с нами», — говорится в сообщении. В музыкальном коллективе добавили, что отпевание Покровского состоится 31 октября в храме святителя Николая на Трех Горах в Москве.

Также свои соболезнования в связи со смертью руководителя хора выразил певец Дима Билан в истории в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). «Большой музыкант, талантливый человек с безупречным вкусом и огромной душой. Он был руководителем мужского камерного хора «Логос», с которым мы долгие годы создавали магию на моих больших шоу, «Голосе» и других проектах», — написал артист.

С 1993 по 1995 год Покровский служил в Ансамбле песни и пляски Московского военного округа. В 2001 году закончил РАМ имени Гнесиных. Преподавательской деятельностью занимался с 2006 года. С 2009 года был регентом храма в Счетной палате России.

Егор Алимов
некролог хор руководитель
