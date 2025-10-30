Умер востоковед Василий Михеев

Академик РАН, востоковед и экономист Василий Михеев умер в возрасте 71 года, сообщает пресс-служба Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

Михеев родился в 1954 году в Москве. Он окончил с отличием МГИМО МИД СССР в 1976 году. Свою научную деятельность начал в Институте экономики мировой социалистической системы, где занимался исследованиями и дипломатической работой за рубежом. Он специализировался на экономике и политике стран Восточной Азии, по этой теме защитил кандидатскую диссертацию («Экономическое соревнование КНДР и Южной Кореи»), а следом докторскую диссертацию («Экономические модели развития социалистических и неоиндустриальных стран Азии»).

С 1996 по 2005 годы Михеев работал в Институте Дальнего Востока РАН на должностях главного научного сотрудника, руководителя Центра социально-экономического развития Китая и заместителя директора Института. В его обязанности входила организация комплексных исследований региона Северо-Восточной Азии.

В 2005 году Михеев перешел в ИМЭМО РАН, где руководил Сектором экономики и политики Китая и Японии. В 2009 году его назначили заместителем директора института. Он также возглавил Центр азиатско-тихоокеанских исследований. С 2019 года Михеев руководил научным направлением Центра, координируя изучение экономических и политических проблем стран Азиатско-Тихоокеанского региона и руководя международными исследовательскими проектами.

Востоковед являлся членом-корреспондентом РАН с 2003 года, а в 2016 году его избрали академиком. В 2007 году он получил звание почетного профессора Восточно-Китайского педагогического университета в Шанхае.

Михеев — автор более чем 300 научных публикаций, включая шесть индивидуальных и 45 коллективных монографий, опубликованных в России и за рубежом. Исследования Михеева касалась интеграционных процессов в азиатском регионе, экономики и политики Китая, проблем и перспектив развития ШОС, российско-японских отношений.