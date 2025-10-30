Умер востоковед Василий Михеев
Академик РАН, востоковед и экономист Василий Михеев умер в возрасте 71 года, сообщает пресс-служба Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.
Михеев родился в 1954 году в Москве. Он окончил с отличием МГИМО МИД СССР в 1976 году. Свою научную деятельность начал в Институте экономики мировой социалистической системы, где занимался исследованиями и дипломатической работой за рубежом. Он специализировался на экономике и политике стран Восточной Азии, по этой теме защитил кандидатскую диссертацию («Экономическое соревнование КНДР и Южной Кореи»), а следом докторскую диссертацию («Экономические модели развития социалистических и неоиндустриальных стран Азии»).
С 1996 по 2005 годы Михеев работал в Институте Дальнего Востока РАН на должностях главного научного сотрудника, руководителя Центра социально-экономического развития Китая и заместителя директора Института. В его обязанности входила организация комплексных исследований региона Северо-Восточной Азии.
В 2005 году Михеев перешел в ИМЭМО РАН, где руководил Сектором экономики и политики Китая и Японии. В 2009 году его назначили заместителем директора института. Он также возглавил Центр азиатско-тихоокеанских исследований. С 2019 года Михеев руководил научным направлением Центра, координируя изучение экономических и политических проблем стран Азиатско-Тихоокеанского региона и руководя международными исследовательскими проектами.
Востоковед являлся членом-корреспондентом РАН с 2003 года, а в 2016 году его избрали академиком. В 2007 году он получил звание почетного профессора Восточно-Китайского педагогического университета в Шанхае.
Михеев — автор более чем 300 научных публикаций, включая шесть индивидуальных и 45 коллективных монографий, опубликованных в России и за рубежом. Исследования Михеева касалась интеграционных процессов в азиатском регионе, экономики и политики Китая, проблем и перспектив развития ШОС, российско-японских отношений.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию
Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео
Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны
FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву
В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт