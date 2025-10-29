 Перейти к основному контенту
Актера Романа Попова похоронят в Москве

Роман&nbsp;Попов
Роман Попов (Фото: Вадим Тараканов / Global Look Press)

Актера Романа Попова, который умер от рака головного мозга на 41-м году жизни, похоронят в Москве, сообщил «РИА Новости» его друг и шоумен Оганес Григорян. О дате похорон и где именно они состоятся, информации пока нет.

Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на близких, что это может произойти 1–2 ноября.

Актер умер 28 октября в возрасте 40 лет. В августе в своем телеграм-канале артист признался, что у него случился рецидив рака головного мозга, из-за чего он ослеп на один глаз.

В 2018-м Попов пережил сложную операцию после обнаружения злокачественной опухоли. После этого он долго восстанавливался.

Перед смертью актер Роман Попов записал видеообращения о борьбе с раком
Общество

Попов снялся в более чем 30 проектах, в том числе в сериале «Полицейский с Рублевки» и его спин-оффе «Детективное агентство Мухича». В обоих проектах он сыграл роль следователя Игоря Мухича.

Среди других проектов Попова — сериалы «Убить босса», «Бедный олигарх», «Каникулы президента», «Остаться друзьями», «Последнее видео на YouTube». Новогодняя комедия «Письмо Деду Морозу» с его участием выйдет 27 ноября.

У артиста остались жена и трое детей.

