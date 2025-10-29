В Подмосковье собака загрызла младенца

Фото: Сергей Лантюхов / news.ru / Global Look Press

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения собаки породы аляскинский маламут на новорожденного ребенка в поселке Трехгорка под Москвой. Младенец скончался от полученных травм, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел 26 октября 2025 года на территории частного дома в Одинцовском городском округе. По предварительным данным, собака опрокинула коляску со спящим младенцем, после чего набросилась и покусала его, сообщила прокуратура Московской области в телеграм-канале.

Следователи ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Это не первый случай гибели ребенка в результате нападения домашней собаки. В марте 2025 года в Северске Томской области такса загрызла малолетнюю девочку, спавшую ночью дома в кроватке. Тело ребенка со множественными укусами обнаружила мать. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.