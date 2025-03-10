В Томской области домашняя такса насмерть загрызла спящего младенца

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Собака загрызла малолетнюю девочку, спавшую ночью дома в кроватке в одной из квартир на Коммунистическом проспекте в городе Северске Томской области, сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

Следователи установили, что такса покусала младенца 2025 года рождения в ночь на 10 марта. Тело ребенка позже обнаружила мать девочки «без признаков жизни и с множественными укусами», отметили в СК.

Следователи завели дело по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности).

В СК заявили, что «одной из причин нападения собак на людей, в том числе несовершеннолетних, является нарушение правил содержания домашних животных». Там также напомнили, что владельцы питомцев могут быть привлечены к ответственности по той же ч. 1 ст. 109 УК.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В феврале 2025 года в Ставрополе стая собак загрызла девятилетнюю девочку, которая каталась с ледяной горки. По данным пресс-службы регионального следственного комитета, девочка гуляла рядом с участком, на котором местная жительница держала собак без специальных вольеров. Отогнать собак от девочки попытался мужчина, который жил неподалеку, он выстрелил в животных. Однако это не помогло, ребенка спасти не смогли.

Следователи задержали хозяйку собак. Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК.