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Общество ,  
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В Томской области домашняя такса насмерть загрызла спящего младенца

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Собака загрызла малолетнюю девочку, спавшую ночью дома в кроватке в одной из квартир на Коммунистическом проспекте в городе Северске Томской области, сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

Следователи установили, что такса покусала младенца 2025 года рождения в ночь на 10 марта. Тело ребенка позже обнаружила мать девочки «без признаков жизни и с множественными укусами», отметили в СК.

Следователи завели дело по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности).

В СК заявили, что «одной из причин нападения собак на людей, в том числе несовершеннолетних, является нарушение правил содержания домашних животных». Там также напомнили, что владельцы питомцев могут быть привлечены к ответственности по той же ч. 1 ст. 109 УК.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В Ставрополе девочку, катавшуюся с ледяной горки, загрызли собаки
Общество
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В феврале 2025 года в Ставрополе стая собак загрызла девятилетнюю девочку, которая каталась с ледяной горки. По данным пресс-службы регионального следственного комитета, девочка гуляла рядом с участком, на котором местная жительница держала собак без специальных вольеров. Отогнать собак от девочки попытался мужчина, который жил неподалеку, он выстрелил в животных. Однако это не помогло, ребенка спасти не смогли.

Следователи задержали хозяйку собак. Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК.

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Теги
Томская область такса ребенок
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