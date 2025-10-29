 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин заявил о недостатке рыбы и морепродуктов в рационе россиян

Путин: россияне едят меньше рыбы и морепродуктов, чем рекомендовано Минздравом
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В рационе россиян недостаточно рыбы и морепродуктов, как должно быть в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

Основной темой обсуждения стало развитие рыбохозяйственного комплекса в стране.

«Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной нашим Минздравом», — сказал президент собравшимся по видеосвязи. Стенограмма совещания размещена на сайте Кремля.

«У нас примерно сейчас 24 кг на человека [в год] получается, должно быть больше», — добавил Путин.

По его словам, «от сбалансированного питания прямо зависят здоровье и продолжительность <...> жизни людей».

«В странах, где уровень потребления рыбы и морепродуктов достаточно высокий — в некоторых странах в два раза больше, чем у нас, — там и продолжительность жизни выше», — пояснил президент.

Росрыболовство спрогнозировало резкий рост производства красной икры
Бизнес
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

По оценкам аналитического центра Рыбного союза, потребление рыбы в России в 2024 году составляло 22,7 кг на человека в год, что на 18% больше по сравнению с показателем за пару лет до этого.

В 2023 году во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) отметили, что самый высокий уровень потребления рыбы и морепродуктов приходится на Дальневосточный федеральный округ (ДФО) и Центральный федеральный округ (ЦФО). В первом добывается около 75% всех водных биоресурсов, во втором развита транспортная и складская инфраструктура, объяснили эксперты.

Присутствовавший на октябрьском совещании с президентом глава Росрыболовства Илья Шестаков спрогнозировал, что вылов водных биоресурсов в России по итогам 2025 года составит порядка 4,7 млн т. По его словам, этого будет достаточно для обеспечения внутренних потребностей страны и для поставок за рубеж.

Персоны
Денис Малышев
Владимир Путин Росрыболовство Илья Шестаков рыба и морепродукты Минздрав
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
