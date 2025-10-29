The Lancet: около 550 тыс. человек в год умирают от жары во всем мире

Ученые оценили количество смертей от жары во всем мире в 550 тыс.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Около 550 тыс. человек умирают ежегодно по всему миру из-за высоких температур, сообщает Bloomberg со ссылкой на ежегодный отчет журнала The Lancet, посвященном здоровью и изменению климата.

«Это примерно одна смерть, связанная с жарой, каждую минуту в течение года. Так что это действительно поразительная цифра», — заявил профессор Сиднейского университета и один из соавторов отчета Олли Джей.

Общее число смертей от жары с 1990-х годов выросло на 20% с учетом численности населения. При этом в Латинской Америке смертность от высоких температур выросла в два раза с 2000 года. По словам Джея, ученые опасаются, что отдельные регионы мира приближаются к «физиологическому переломному моменту», когда люди больше не смогут выживать из-за жары и влажности.

The Lancet впервые публикует данные о количестве умерших из-за высоких температур, раньше журнал сообщал только об их процентном увеличении, отмечает агентство. Общее число смогли рассчитать благодаря последним достижениям в методах оценки смертности и улучшенного доступа к данным о смертях в разных странах.

Согласно последнему отчету, все случаи аномальной жары в мире связаны с изменением климата. Исследователи выяснили, что повышение температуры влияет не только на здоровье людей, но и на экономику. По их подсчетам, падение производительности труда на фоне жары в 2024 году привело к потере доходов в размере $1 трлн.