 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Ученые оценили количество смертей от жары во всем мире в 550 тыс.

The Lancet: около 550 тыс. человек в год умирают от жары во всем мире
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Около 550 тыс. человек умирают ежегодно по всему миру из-за высоких температур, сообщает Bloomberg со ссылкой на ежегодный отчет журнала The Lancet, посвященном здоровью и изменению климата.

«Это примерно одна смерть, связанная с жарой, каждую минуту в течение года. Так что это действительно поразительная цифра», — заявил профессор Сиднейского университета и один из соавторов отчета Олли Джей.

Общее число смертей от жары с 1990-х годов выросло на 20% с учетом численности населения. При этом в Латинской Америке смертность от высоких температур выросла в два раза с 2000 года. По словам Джея, ученые опасаются, что отдельные регионы мира приближаются к «физиологическому переломному моменту», когда люди больше не смогут выживать из-за жары и влажности.

Несколько европейских стран столкнулись с аномальной жарой
Общество
Фото:Stefano Montesi / Imago / ТАСС

The Lancet впервые публикует данные о количестве умерших из-за высоких температур, раньше журнал сообщал только об их процентном увеличении, отмечает агентство. Общее число смогли рассчитать благодаря последним достижениям в методах оценки смертности и улучшенного доступа к данным о смертях в разных странах.

Согласно последнему отчету, все случаи аномальной жары в мире связаны с изменением климата. Исследователи выяснили, что повышение температуры влияет не только на здоровье людей, но и на экономику. По их подсчетам, падение производительности труда на фоне жары в 2024 году привело к потере доходов в размере $1 трлн.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
изменение климата смерть Здоровье
Материалы по теме
Китайские ученые предупредили о переломе климата из-за перегрева океанов
Общество
Крупнейший страховщик Европы рассказал, как климат уничтожит капитализм
Бизнес
Ученые обнаружили в Антарктиде «бомбу для климата»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 28 окт, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 28 окт, 21:05
В Белом доме назвали время встречи Трампа с Си Цзиньпином Политика, 16:38
АP узнал о просьбе к военным взорвать ради Трампа настоящие бомбы Политика, 16:31
Путин сообщил, что двигатель «Буревестника» запускается за минуты Политика, 16:30
Сотрудник выгорел: как это понять и впредь не доводить до крайности Образование, 16:26
ЦБ предписал не рассказывать о финпродуктах слишком сложными фразами Инвестиции, 16:22
Президент «Абрау-Дюрсо» предположил, куда будут инвестировать госкомпании
РАДИО
 Инвестиции, 16:20
Как «Росатом» экспортирует экологические технологии Тренды, 16:18
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Путин заявил о невозможности перехвата российского аппарата «Посейдон» Политика, 16:10
Как формируется компонентная база индустрии красоты Дискуссионный клуб, 16:08
Суд в Париже решил выдать США российского баскетболиста Касаткина Спорт, 16:05
Как «Билайн» превращается из оператора связи в IT-партнера на рынке b2b Отрасли, 16:05
Литва на месяц полностью закрыла границу с Белоруссией Политика, 16:04
Минпромторг предложил расширить экспорт лома в Монголию и Узбекистан Бизнес, 16:01
Покровск: что это за город и почему он важен для армий России и Украины База знаний, 16:00