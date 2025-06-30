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Несколько европейских стран столкнулись с аномальной жарой

С аномальной жарой столкнулись сразу несколько европеских стран, в том числе Франция, Германия, Италия, Испания и другие. В некоторых из них температура превысит плюс 40 градусов. Причиной жары стал африканский антициклон Плутон
Фото: Stefano Montesi / Imago / ТАСС
Фото: Stefano Montesi / Imago / ТАСС

Европейские страны, в том числе Франция, Германия, Италия и Испания, столкнулись с аномальной жарой. Об этом пишут местные СМИ.

Так, во Франции, согласно прогнозам, столбик термометра в ближайшее время покажет более 34 градусов. Во вторник, 1 июля в 16 департаментах Франции введут «красный», самый высокий, уровень опасности из-за погодных условий, сообщает телеканал BFM TV. Синоптики прогнозируют, что жара достигнет пика в середине недели, температура может подняться до плюс 40 градусов в некоторых местах.

В 84 французских департаментах объявлен «оранжевый» уровень опасности. 1 июля из-за жары будут закрыты 1350 школ. «Вторник и среда станут пиком этой волны тепла», — предупреждает Французская национальная метеорологическая служба. Власти предупредили о риске возникновения лесных пожаров.

В Берлине температура пока не поднялась выше 30 градусов, пишет Tagesspiegel, однако синоптики прогнозируют жару до 39 градусов в середине недели. Власти напомнили местным жителям о рассредоточенных по всему городу питьевых фонтанчиках, а также о местах, где можно укрыться от жары и охладиться. И с тем, и с другим составили специальные карты.

В Италии температура также поднялась выше средних сезонных значений. Причина — африканский антициклон Плутон, отмечает Sky News. Вместе с тем, в северных областях и альпийских регионах в ближайшее время ожидается непогода: синоптики прогнозируют дожди и град. Грозы и обильные осадки в частности, прогнозируются в Ломбардии, Венето, Фриули-Венеции-Джулии и Эмилии-Романье. В остальной части Италии сохранится аномальная жара с температурой в 38-40 градусов на пике или выше.

Накануне, 29 июня, в 21 итальянском городе объявили «красный» уровень опасности. Власти вынужденно запретили работу на открытом воздухе. 1 июля этот режим сохранится в 17 из 27 отслеживаемых городов, в том числе в Милане, Палермо, Флоренции, Риме и Болонье.

Национальное метеорологическое агентство Испании предупредило, что минувший июнь может стать самым жарким за всю историю наблюдений: в Севилье и других южных городах страны температура преодолела рубеж в плюс 40 градусов.

Кроме того, аномально высокие температуры наблюдались в Греции и Португалии. Власти последней также предупредили о риске возникновения лесных пожаров.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Европа Погода жара Франция Италия Испания
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