В Петербурге пару задержали за поджог железнодорожного оборудования
В Санкт-Петербурге задержали пару (17 и 21 года) по подозрению в поджоге железнодорожного оборудования за денежное вознаграждение в $400. Им предъявлено обвинение по статье о террористическом акте, сообщили в УТ МВД по Северо-Западному федеральному округу.
Поджог батарейного шкафа на перегоне между станциями Среднерогатская — Купчинская был совершен за денежное вознаграждение. По данным следствия, молодая пара получила за это $400. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК (террористический акт). Статья предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Оба подозреваемых заключены под стражу.
Ранее в Петербурге, в Купчино, была задержана блогер Диана Чистякова, которая пыталась поджечь здание полиции на Загребском бульваре. Об это сообщило ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Девушка бросила на территорию полка охраны и конвоирования две бутылки с зажигательной смесью. Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет. Против нее также было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК.
