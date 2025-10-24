В Петербурге арестовали бросившую «коктейли Молотова» в здание полиции

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Суд отправил под стражу местную жительницу, обвиняемую в покушении на теракт, по ходатайству следователя СК России по Санкт-Петербургу, сообщил Следственный комитет Петербурга в своем телеграм-канале.

Фрунзенский районный суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 декабря. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Диане Чистяковой предъявлено обвинение по статье о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК). По данным суда, она признала вину и заявила, что была введена в заблуждение мошенниками. Защита просила назначить домашний арест, но суд не удовлетворил это ходатайство.

Вечером 22 октября девушка бросила три бутылки с зажигательной смесью в ворота полицейского здания на Загребском бульваре. Два «коктейля Молотова» не сработали, а третий загорелся на асфальте рядом со служебной машиной, сообщила «Фонтанка». Издание уточняет, что задержанная ведет видеоблог на тему криминала и психологии. Она окончила юрфак РГПУ имени Герцена, а на ее блог подписаны почти 1,7 тыс. человек.