Депутату петербургского заксобрания Мельниковой стало плохо на заседании
Актрисе сериала «Улица разбитых фонарей» и депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Единая Россия» Анастасии Мельниковой стало плохо на заседании, сообщает 78.ru.
Парламентарий покинула зал в сопровождении врачей скорой помощи, заседание продолжили без ее участия.
Как ранее рассказала сама Мельникова, после нескольких операций она проходит гормональное лечение. Свой точный диагноз депутат не озвучила, передает 78.ru.
Впервые депутатом петербургского Законодательного собрания Мельникова стала в 2011 году, в городской парламент она переизбиралась в 2016 и 2021 годах.
