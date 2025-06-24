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Политика ,  
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Валентина Терешкова почувствовала себя плохо на заседании Госдумы

Валентина Терешкова почувствовала себя плохо на заседании Госдумы
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Первая женщина-космонавт и депутат Госдумы 88-летняя Валентина Терешкова почувствовала себя плохо во время пленарного заседания Госдумы, трансляция заседания велась на официальном сайте нижней палаты парламента.

Инцидент произошел примерно через 15 минут после начала заседания.

В ходе выступления на заседании руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев сообщил о состоянии Терешковой. Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил его продолжить речь, Терешковой помогли выйти из зала для оказания медицинской помощи.

РБК направил запрос во фракцию «Единой России».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме, Терешкова чувствует себя хорошо.

«Медицинская помощь не требовалась. У нее свое мероприятие», — сообщил собеседник агентства,

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Валентина Терешкова — Герой Советского Союза. Родилась 6 марта 1937 года в рабочей семье под Ярославлем, занималась спортом и парашютным спортом, что стало основой для отбора в отряд космонавтов в 1962 году.

16 июня 1963 года Терешкова совершила полет на корабле «Восток-6», став первой женщиной в космосе. Полет длился почти трое суток и включал 48 витков вокруг Земли. После возвращения она продолжила службу в отряде космонавтов и занималась научной и общественной деятельностью.

Терешкова была депутатом Верховного Совета СССР, членом ЦК КПСС, а с 2011 года является депутатом Госдумы. Ей присвоены многочисленные награды, а в честь нее названы улицы, школы и лунный кратер.

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