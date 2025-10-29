В одесском Подольске частично отключился свет и вода

 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Подольске в Одесской области частично отключился свет и вода после взрывов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В Подольске Одесской области зафиксированы повреждения критической инфраструктуры, из-за чего часть города остался без электричества и частично без воды. Об этом 29 октября сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

«Часть потребителей временно осталась без электричества. Энергетики уже работают над его восстановлением. Объекты критической инфраструктуры работают на генераторах», — написал он в телеграм-канале.

Энергетики переподключили объекты критической инфраструктуры и жилые дома к резервным линиям там, где это технически возможно, и вернули свет 7 тысячам семей. Еще 26,9 тысяч домов остаются без света, сообщили в Telegram-канале украинского энергохолдинга ДТЭК. Количество поврежденных объектов и их точное расположение не раскрывается.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Минобороны заявило о групповом ударе по объектам ВПК и энергетики Украины
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Одесская область повреждения взрывы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
