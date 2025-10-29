В одесском Подольске частично отключился свет и вода

В Подольске в Одесской области частично отключился свет и вода после взрывов

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В Подольске Одесской области зафиксированы повреждения критической инфраструктуры, из-за чего часть города остался без электричества и частично без воды. Об этом 29 октября сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

«Часть потребителей временно осталась без электричества. Энергетики уже работают над его восстановлением. Объекты критической инфраструктуры работают на генераторах», — написал он в телеграм-канале.

Энергетики переподключили объекты критической инфраструктуры и жилые дома к резервным линиям там, где это технически возможно, и вернули свет 7 тысячам семей. Еще 26,9 тысяч домов остаются без света, сообщили в Telegram-канале украинского энергохолдинга ДТЭК. Количество поврежденных объектов и их точное расположение не раскрывается.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.