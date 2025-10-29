Кремль ограничился письменным поздравлением Эрдогана с Днем республики

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Кремль направил в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поздравительное послание в связи с празднованием 29 октября Дня республики в стране.

Отдельной телефонной беседы президента России Владимира Путина с его турецким коллегой по этому поводу не запланировано, сообщил журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Телефонного разговора не планируется, но заблаговременно было направлено поздравительное послание президента России», — сказал Песков.

29 октября 1923 года Великое национальное собрание Турции объявило страну республикой. Этот день знаменует собой окончание Османской империи и начало новой эпохи в истории страны. Первым президентом нового государства стал Мустафа Кемаль Ататюрк.

Текста поздравительной телеграммы от имени Путина на сайте Кремля на момент подготовки этого материала не было. Администрация президента не публиковала ее и в прошлом году, в отличие от 2023 года, когда Турецкая республика отмечала столетие со дня своего провозглашения.

Тогда Путин отметил в своем послании турецкому лидеру, что «российско-турецкие отношения развиваются в духе дружбы и добрососедства» и выразил надежду, что страны продолжат «последовательно наращивать весь комплекс двусторонних связей».

До этого года с момента избрания Эрдогана президентом Турции в 2014 году Путин еще дважды поздравлял его с главным государственным праздником Турции — в 2017 году политики созвонились и обсудили помимо прочего совместную борьбу с терроризмом и процесс политического урегулирования в Сирии, охваченной гражданской войной.

На следующий год Кремль ограничился поздравительной телеграммой по случаю 95-летия Турецкой республики.