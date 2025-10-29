СК раскрыл, как умер мужчина в квартире осужденного за каннибализм
Мужчина, чье тело нашли в квартире осужденного за каннибализм Михаила Малышева в Перми, погиб от ишемической болезни сердца. По заключению судмедэкспертизы, смерть не носит криминального характера, сообщила пресс-служба СУ СК по Пермскому краю.
Тело 70-летнего мужчины нашли в квартире Малышева 28 октября 2025 года. По данным телеграм-канала Baza, после этого полиция доставила хозяина квартиры на допрос. Сообщалось, что погибший — сосед Малышева, они часто проводили время вместе и употребляли алкоголь.
В 2000 году Малышев получил 25 лет колонии за убийства с особой жестокостью. По данным следствия, тогда в квартире преступника нашли два холодильника, заполненных собачьим мясом и человеческими останками. Отбывать наказание его отправили в исправительную колонию строгого режима. Из заключения Малышев освободился в 2022 году.
Как писал телеграм-канал Shot, в 2024 году Малышев устроился на работу в приют для животных. В том же году мужчина в интервью заявил, что никогда не занимался каннибализмом, а лишь расчленял тела убитых им людей.
