Общество
0

В Перми в квартире осужденного за каннибализм нашли тело мужчины

В квартире осужденного за каннибализм Михаила Малышева нашли тело мужчины
Фото: Сергей Лантюхов / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Лантюхов / news.ru / Global Look Press

В Перми из квартиры вышедшего из колонии «пермского людоеда» Михаила Малышева вынесли тело мужчины, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Как сообщили РБК в региональном управлении СК, следователи устанавливают обстоятельства его гибели.

«Следователями СК России устанавливаются обстоятельства гибели мужчины в Кировском районе города Перми», — рассказали в ведомстве.

По данным портала 59.ru, в квартире, где обнаружено тело, жил Малышев, который освободился из мест лишения свободы в 2022-м. Пока неясно, принадлежит ли тело хозяину или другому человеку. Как пишет телеграм-канал Baza, Малышева жив, полиция увезла его на допрос. Предварительно, погибший — сосед Михаила, часто гостивший у него и употреблявший с ним алкоголь.

В 2000 году Малышев получил 25 лет колонии за убийства с особой жестокостью. По данным следствия, в квартире Малышева нашли два холодильника, заполненных собачьим мясом и человеческими останками. Отбывать наказание его отправили в исправительную колонию строгого режима.

Сначала Малышев пошел на контакт с правоохранителями, но позднее отказался от сотрудничества и угрожал следователю. Судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым.

Как писал телеграм-канал Shot, в 2024 году Малышев устроился на работу в приют для животных. В том же году Малышев в интервью заявил, что никогда не занимался каннибализмом, а лишь расчленял тела убитых им людей.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

