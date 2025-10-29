В Мексике обнаружили 48 мешков с фрагментами человеческих тел
В Мексике, недалеко от Гвадалахары, столицы штата Халиско, обнаружили 48 мешков с останками человеческих тел, передает CBS News.
По данным государственной прокуратуры Мексики, мешки обнаружили месяц назад на пустыре в городе Сапопане.
По словам властей, сейчас устанавливают точное число жертв, чьи останки нашли в мешках. Власти начали работу по извлечению останков.
В июне 2024 года недалеко от жилого района в Сапопане обнаружили останки 34 человек. В январе 2025 года по меньшей мере 56 тел нашли на севере Мексики, недалеко от границы с США.
По официальным данным, в Халиско зарегистрировали более 14 000 случаев пропажи людей. Эксперты связывают это с деятельностью картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG), уточнила телерадиокомпания.
