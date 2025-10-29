 Перейти к основному контенту
Общество
В Мексике обнаружили 48 мешков с фрагментами человеческих тел

Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

В Мексике, недалеко от Гвадалахары, столицы штата Халиско, обнаружили 48 мешков с останками человеческих тел, передает CBS News.

По данным государственной прокуратуры Мексики, мешки обнаружили месяц назад на пустыре в городе Сапопане.

По словам властей, сейчас устанавливают точное число жертв, чьи останки нашли в мешках. Власти начали работу по извлечению останков.

Мексика вызвала посла США после ударов по судам «наркотеррористов»
Политика
Рональд Джонсон

В июне 2024 года недалеко от жилого района в Сапопане обнаружили останки 34 человек. В январе 2025 года по меньшей мере 56 тел нашли на севере Мексики, недалеко от границы с США.

По официальным данным, в Халиско зарегистрировали более 14 000 случаев пропажи людей. Эксперты связывают это с деятельностью картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG), уточнила телерадиокомпания.

