В Ульяновске прокуратура выявила сотни нарушений в работе следователей

Фото: Прокуратура Ульяновской области

Прокуратура Ульяновской области выявила нарушения в работе следователей, которые игнорировали «требования закона о необходимости принятия обеспечительных мер» в рамках работы с уголовными делами. Об этом заявил глава ведомства Андрей Теребунов на заседании коллегии. Также нарушения обнаружены в работе судебных приставов, «не понуждавших должников выплатить пострадавшим гражданам соответствующие денежные средства».

«В результате в текущем году региональными органами прокуратуры в данной сфере пресечено более 250 нарушений закона, благодаря прокурорскому вмешательству потерпевшим от преступных посягательств выплачено более 14,3 млн руб.». — сказал он.

Теребунов поручил поставить на особый контроль вопросы фактического возмещения ущерба, причиненного государству в результате хищений и других преступлений с бюджетными средствами.