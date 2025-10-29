 Перейти к основному контенту
Общество
В Ульяновске прокуратура выявила сотни нарушений в работе следователей

Фото: Прокуратура Ульяновской области
Фото: Прокуратура Ульяновской области

Прокуратура Ульяновской области выявила нарушения в работе следователей, которые игнорировали «требования закона о необходимости принятия обеспечительных мер» в рамках работы с уголовными делами. Об этом заявил глава ведомства Андрей Теребунов на заседании коллегии. Также нарушения обнаружены в работе судебных приставов, «не понуждавших должников выплатить пострадавшим гражданам соответствующие денежные средства».

«В результате в текущем году региональными органами прокуратуры в данной сфере пресечено более 250 нарушений закона, благодаря прокурорскому вмешательству потерпевшим от преступных посягательств выплачено более 14,3 млн руб.». — сказал он.

Задержан экс-зампред правительства Ульяновской области
Общество

Теребунов поручил поставить на особый контроль вопросы фактического возмещения ущерба, причиненного государству в результате хищений и других преступлений с бюджетными средствами.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Валерия Доброва
Ульяновская область прокуратура нарушения
