 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Как задержали «смотрящего за Башкирией» в Уфе. Видео

СК опубликовал видео задержания в Уфе «смотрящего за Башкирией» авторитета

Как задержали «смотрящего за Башкирией» в Уфе. Видео
Video

В Уфе сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали 49-летнего мужчину, занимавшего высшее положение в преступной иерархии в Башкирии. Криминального авторитета поместили под стражу.

Как полагает следствие, свой статус в преступной среде подозреваемый получил в апреле 2023 года. Он должен был заниматься координацией действий преступников, улаживать конфликты между ними, а также следить за сбором денег и использованием общака.

Издание Ufa1.ru, ссылаясь на ФСБ Башкирии, сообщило, что задержанный — уроженец Чечни. С 2023 года он имеет статус «смотрящего» по Башкирии.

Сотрудники ФСБ и СК задержали «смотрящего за Башкирией»
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Следователи возбудили уголовное дело по статье 210.1 Уголовного кодекса (занятие высшего положения в преступной иерархии). Обвиняемому грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Читайте РБК в Telegram.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
задержание Уфа Башкортостан арест криминальный авторитет
Материалы по теме
Сотрудники ФСБ и СК задержали «смотрящего за Башкирией»
Общество
Суд в Москве осудил на 16 лет криминального авторитета Виталия Тоакэ
Общество
В Краснодарском крае задержали криминального авторитета
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 28 окт, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 28 окт, 21:05
РЕПО для бизнеса: как заставить деньги компании работать #всенабиржу!, 12:04
В Мексике обнаружили 48 мешков с фрагментами человеческих тел Общество, 12:01
СК раскрыл, как умер мужчина в квартире осужденного за каннибализм Общество, 12:00
Что помогло лизинговой компании Carcade понять потребности рынка РБК Компании, 12:00
Экс-игрока НХЛ обвинили в сексуальном насилии над подростком Спорт, 11:58
Как задержали «смотрящего за Башкирией» в Уфе. Видео Общество, 11:57
Песков ответил на вопрос о сроках размещения «Орешника» в Белоруссии Политика, 11:56
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Бюджет аренды элитного коттеджа в Подмосковье подскочил на четверть Недвижимость, 11:53
Минэк указал на проблему ИИ, когда «10 минут доказываешь, что ты человек» Технологии и медиа, 11:50
Актера Романа Попова похоронят в Москве Общество, 11:49
Таланты в команде нужны не всегда. Когда их искать и как удерживать Образование, 11:47
Убившую троих детей жительницу Канска отправили лечиться Общество, 11:43
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
В США дебютировали ETF на три альткоина. Как отреагировал рынок Крипто, 11:40