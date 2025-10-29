Как задержали «смотрящего за Башкирией» в Уфе. Видео

Video

В Уфе сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали 49-летнего мужчину, занимавшего высшее положение в преступной иерархии в Башкирии. Криминального авторитета поместили под стражу.

Как полагает следствие, свой статус в преступной среде подозреваемый получил в апреле 2023 года. Он должен был заниматься координацией действий преступников, улаживать конфликты между ними, а также следить за сбором денег и использованием общака.

Издание Ufa1.ru, ссылаясь на ФСБ Башкирии, сообщило, что задержанный — уроженец Чечни. С 2023 года он имеет статус «смотрящего» по Башкирии.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 210.1 Уголовного кодекса (занятие высшего положения в преступной иерархии). Обвиняемому грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.