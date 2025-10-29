 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Литве умер исполнитель главной роли в сериале «Николай Вавилов»

В Литве умер сыгравший роль Николая Вавилова актер Сморигинас
Костас Сморигинас
Костас Сморигинас (Фото: Александр Куров / ТАСС)

В возрасте 72 лет ушел из жизни литовский актер Костас Сморигинас. О его смерти сообщил сын, Костас Сморигинас-младший, в Facebook (принадлежит Meta — признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня ночью скончался мой отец Костас Сморигинас», — говорится в посте.

Актер родился в 1953 году в Каунасе Литовской ССР. Окончил Литовскую консерваторию, работал в Вильнюсском драматическом театре под руководством Эймунтаса Някрошюса.

Актер Роман Попов умер на 41-м году жизни
Общество
Роман Попов

Первый фильм с участием Сморигинаса «Венок из дубовых листьев» вышел на экраны в 1976 году. Позже актер снялся в таких фильмах, как «Родила меня мать счастливым…» (1980), «Исповедь его жены» (1983), «Игра хамелеона» (1987). Он также исполнил главную роль советского ученого-генетика Николая Вавилова в сериале «Николай Вавилов» (1990).

Сморигинас — лауреат Государственной премии СССР (1987), Национальной премии Литвы по культуре и искусству (2001) и кавалер ордена «За заслуги перед Литвой» (2007).

