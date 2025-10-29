Таиланд попросил туристов избегать яркой одежды из-за траура по королеве

Женщины держат в руках фотографии 93-летней королевы-матери Таиланда Сирики возле Мемориального госпиталя короля Чулалонгкорна в Бангкоке, Таиланд, 25 октября 2025 года (Фото: Athit Perawongmetha / Reuters)

Власти Таиланда решили не вводить строгих ограничений для иностранных туристов в связи с национальным трауром по скончавшейся 24 октября 2025 года королеве-матери Сирикит, однако рекомендовали всем приезжим в знак уважения избегать слишком ярких или вызывающих нарядов в публичных местах. Об этом предупреждает Управление Таиланда по туризму (ТАТ).

Момрачавонгсе Сирикит Китиякара — бывшая королева-консорт Таиланда и вдова короля Пхумипона Адульядета (Рамы IX). После кончины своего мужа в 2016 году Сирикит получила титул королевы-матери. Она умерла в возрасте 93 лет.

Королева Сирикит, 1950-е г.г. (Фото: imago-images.de / Global Look Press) Королева Елизавета II и принц Филипп сидят с королём Таиланда Пхумипоном Адульядетом (слева) и королевой Сирикит во время королевского визита в Таиланд, 14 февраля 1972 г. (Фото: Lovelace / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images) Королева Таиланда Сирикит по прибытии в лондонский аэропорт Гатвик в рамках государственного визита в Соединённое Королевство, 19 июля 1960 г. (Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images) Королева Сирикит, Папа Иоанн Павел II и Король Пхумипон Адульядет в Бангкоке, Таиланд, 10 мая 1984 г. (Фото: Dietrich / dpa / Global Look Press) Королева Таиланда Сирикит и Король Таиланда Пхумипон Адульядет обходят строй почётного караула во время церемонии выноса знамени в честь 80-летия короля на Королевской площади в Бангкоке, 2 декабря 2008 г. (Фото: Chumsak Kanoknan / Getty Images) Королева Сирикит следует за королём Таиланда Пхумипоном Адульядетом, который прибыл, чтобы возглавить церемонию открытия памятника королю Раме VIII в Бангкоке, 9 июня 2012 г. (Фото: Damir Sagolj / Reuters)

В ведомстве пояснили, что на время национального траура все туристические достопримечательности, транспорт, рестораны и магазины будут работать в обычном режиме. Лишь некоторые запланированные ранее праздничные мероприятия могут быть отложены до дальнейшего уведомления.

«Посетителей просят одеваться и вести себя уважительно, особенно при посещении храмов, открытых для публики объектов Бюро королевского двора и правительственных зданий», — говорится в сообщении на сайте ТАТ.

В то же время к гражданам страны действуют более строгие требования. В знак памяти и уважения им рекомендовано в течение 90 дней начиная с 25 октября носить одежду черного или приглушенных тонов. Правительственным чиновникам, работникам государственных предприятий и госслужащим предписано носить траурную одежду еще дольше — в течение года.

Кроме того, согласно распоряжению правительства, во всех государственных учреждениях и учебных заведениях страны на 30 дней приспущен национальный флаг.

Bloomberg пишет, что в стране сложился дефицит одежды темных цветов. Фабрики работают на пределе возможностей и не могут удовлетворить возникший спрос. Местные жители вынуждены искать подходящие вещи на вторичном рынке или обращаться к частным портным.