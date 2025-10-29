Таиланд попросил туристов избегать яркой одежды из-за траура по королеве
Власти Таиланда решили не вводить строгих ограничений для иностранных туристов в связи с национальным трауром по скончавшейся 24 октября 2025 года королеве-матери Сирикит, однако рекомендовали всем приезжим в знак уважения избегать слишком ярких или вызывающих нарядов в публичных местах. Об этом предупреждает Управление Таиланда по туризму (ТАТ).
Момрачавонгсе Сирикит Китиякара — бывшая королева-консорт Таиланда и вдова короля Пхумипона Адульядета (Рамы IX). После кончины своего мужа в 2016 году Сирикит получила титул королевы-матери. Она умерла в возрасте 93 лет.
В ведомстве пояснили, что на время национального траура все туристические достопримечательности, транспорт, рестораны и магазины будут работать в обычном режиме. Лишь некоторые запланированные ранее праздничные мероприятия могут быть отложены до дальнейшего уведомления.
«Посетителей просят одеваться и вести себя уважительно, особенно при посещении храмов, открытых для публики объектов Бюро королевского двора и правительственных зданий», — говорится в сообщении на сайте ТАТ.
В то же время к гражданам страны действуют более строгие требования. В знак памяти и уважения им рекомендовано в течение 90 дней начиная с 25 октября носить одежду черного или приглушенных тонов. Правительственным чиновникам, работникам государственных предприятий и госслужащим предписано носить траурную одежду еще дольше — в течение года.
Кроме того, согласно распоряжению правительства, во всех государственных учреждениях и учебных заведениях страны на 30 дней приспущен национальный флаг.
Bloomberg пишет, что в стране сложился дефицит одежды темных цветов. Фабрики работают на пределе возможностей и не могут удовлетворить возникший спрос. Местные жители вынуждены искать подходящие вещи на вторичном рынке или обращаться к частным портным.
