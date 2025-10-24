 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Консул заявил о тревожном числе депортированных из Таиланда россиян

Фото: Phanupong Wongsansri / Shutterstock
Фото: Phanupong Wongsansri / Shutterstock

Не менее 100 россиян депортировали из Таиланда с начала 2025 года. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин в разговоре с ТАСС.

«С 1 января по 1 октября 2025 года из Таиланда были депортированы не менее 100 россиян. Это достаточно тревожный показатель, поскольку за весь 2024 год были депортированы 65 человек», — сказал Ильин.

Он подчеркнул, что депортированных россиян перед этим задержали за «те или иные нарушения» таиландского законодательства. По словам Ильина, общее количество граждан России, задержанных в стране, может быть «не сильно больше» 100.

Сотрудник посольства добавил, что было несколько случаев, когда россиянина задержали, но он смог доказать свою невиновность.

На острове в Таиланде насчитали 20 задержанных за пару дней россиян
Общество
Фото:CatwalkPhotos / Fotodom / Shutterstock

Ильин отметил, что в последние несколько месяцев в Таиланде заметили рост числа мелких нарушений иммиграционного и трудового законодательства. Он связал это с усилением контроля над этими вопросами со стороны властей страны. При этом Ильин подчеркнул, что в посольстве «практически не наблюдают» тяжелых нарушений Уголовного кодекса.

В конце октября стало известно, что в Таиланде за несколько дней задержали 20 россиян из-за визовых нарушений. Все задержания прошли на острове Пханган. 

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

