Как выглядит рухнувший в Турции многоэтажный жилой дом. Видео

В городе Гебзе, неподалеку от Стамбула, 28 октября обрушился многоэтажный жилой дом. Мэр города Зиннур Бюйюкгёз сообщил, что под завалами оказалась семья из пяти человек. Причины происшествия пока не установлены; рядом с домом велись работы по прокладке линии метро.

По данным агентства IHA, здание имело семь этажей. На месте работают спасатели, идет разбор завалов. О состоянии людей под завалами пока не поступало информации.