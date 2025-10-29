Первый полет бесшумного сверхзвукового самолета X-59 в США попал на видео

Первый полет бесшумного сверхзвукового самолета X-59 в США. Видео

Video

Компания Lockheed Martin совместно с NASA провела первый полет тихого сверхзвукового самолета X-59. Испытание прошло на базе Skunk Works в Палмдейле, штат Калифорния: самолет успешно перелетел на новую стоянку рядом с летно-исследовательским центром NASA им. Армстронга на базе ВВС Эдвардс.

На кадрах видно, как самолет едет по рулежным дорожкам, а потом взлетает.

X-59 выполнил все запланированные задания, подтвердив первоначальные летные характеристики и безопасность для новых испытаний, сообщили в компании. Основная задача самолета — демонстрация сверхзвукового полета с минимальным звуковым ударом для последующего разрешения коммерческих полетов такого класса над сушей.

Проект реализуется по программе QueSST (Quiet SuperSonic Technology). X-59 разработан для снижения силы звукового удара — согласно расчетам, его уровень шума будет заметно ниже современных сверхзвуковых самолетов.