Первый полет бесшумного сверхзвукового самолета X-59 в США. Видео
Компания Lockheed Martin совместно с NASA провела первый полет тихого сверхзвукового самолета X-59. Испытание прошло на базе Skunk Works в Палмдейле, штат Калифорния: самолет успешно перелетел на новую стоянку рядом с летно-исследовательским центром NASA им. Армстронга на базе ВВС Эдвардс.
На кадрах видно, как самолет едет по рулежным дорожкам, а потом взлетает.
X-59 выполнил все запланированные задания, подтвердив первоначальные летные характеристики и безопасность для новых испытаний, сообщили в компании. Основная задача самолета — демонстрация сверхзвукового полета с минимальным звуковым ударом для последующего разрешения коммерческих полетов такого класса над сушей.
Проект реализуется по программе QueSST (Quiet SuperSonic Technology). X-59 разработан для снижения силы звукового удара — согласно расчетам, его уровень шума будет заметно ниже современных сверхзвуковых самолетов.
Читайте РБК в Telegram.
Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира
Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС
В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы
«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций
Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году
Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов