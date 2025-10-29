 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Первый полет бесшумного сверхзвукового самолета X-59 в США. Видео

Первый полет бесшумного сверхзвукового самолета X-59 в США попал на видео

Первый полет бесшумного сверхзвукового самолета X-59 в США. Видео
Video

Компания Lockheed Martin совместно с NASA провела первый полет тихого сверхзвукового самолета X-59. Испытание прошло на базе Skunk Works в Палмдейле, штат Калифорния: самолет успешно перелетел на новую стоянку рядом с летно-исследовательским центром NASA им. Армстронга на базе ВВС Эдвардс.

На кадрах видно, как самолет едет по рулежным дорожкам, а потом взлетает.

X-59 выполнил все запланированные задания, подтвердив первоначальные летные характеристики и безопасность для новых испытаний, сообщили в компании. Основная задача самолета — демонстрация сверхзвукового полета с минимальным звуковым ударом для последующего разрешения коммерческих полетов такого класса над сушей.

Проект реализуется по программе QueSST (Quiet SuperSonic Technology). X-59 разработан для снижения силы звукового удара — согласно расчетам, его уровень шума будет заметно ниже современных сверхзвуковых самолетов.

В США провели первый полет бесшумного сверхзвукового самолета
Технологии и медиа
Фото:Kevin Moloney / Getty Images

Читайте РБК в Telegram.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Lockheed Martin NASA самолет испытания США ВВС
Материалы по теме
В США провели первый полет бесшумного сверхзвукового самолета
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 28 окт, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 28 окт, 21:05
Как выглядит рухнувший в Турции многоэтажный жилой дом. Видео Общество, 10:32
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 10:23
В Чернигове зафиксировали удар по объекту критической инфраструктуры Политика, 10:20
Таблички «СВО» и «Малоимущие» в школе Азова объяснили «удобством раздачи» Общество, 10:15
Овечкин повторил антирекорд на старте сезона НХЛ Спорт, 10:08
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Трамп заявил, что не смог согласовать встречу с Ким Чен Ыном Политика, 10:00
Почему голландские ультраправые на выборах не повторят успех 2023 года Политика, 10:00
Росреестр оценил спрос на дальневосточную и арктическую ипотеку Недвижимость, 10:00
В МВД рассказали, как обезопасить личные данные перед продажей телефона Общество, 09:54
Жителя Ставрополья заподозрили в подготовке теракта на объекте транспорта Политика, 09:54
Kyiv Post узнала о готовящемся выводе части войск США из Румынии Политика, 09:48
Доля в бизнесе по наследству: почему есть риск потерять личное имуществоПодписка на РБК, 09:47