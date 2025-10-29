Богомаз заявил о повреждении производственного помещения после атаки БПЛА

В Брянской области в результате атаки дронов, по предварительной информации, пострадали девять жилых домов и производственное помещение АПХ «Мираторг», сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

Средства ПВО в ночь на 29 октября уничтожили 46 беспилотников в регионе. Оперативные и экстренные службы работают на местах.

Минобороны сообщило, что в российских регионах перехватили за ночь сто украинских беспилотников, по большей части в Брянской области. Кроме того, дроны сбили в Калужской области — 12, в Белгородской — восемь, в Краснодарском крае — семь и ряде других регионов.