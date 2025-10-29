Богомаз заявил о повреждении производственного помещения после атаки БПЛА
В Брянской области в результате атаки дронов, по предварительной информации, пострадали девять жилых домов и производственное помещение АПХ «Мираторг», сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.
Средства ПВО в ночь на 29 октября уничтожили 46 беспилотников в регионе. Оперативные и экстренные службы работают на местах.
Минобороны сообщило, что в российских регионах перехватили за ночь сто украинских беспилотников, по большей части в Брянской области. Кроме того, дроны сбили в Калужской области — 12, в Белгородской — восемь, в Краснодарском крае — семь и ряде других регионов.
Читайте РБК в Telegram.
Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира
Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС
В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы
«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций
Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году
Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов