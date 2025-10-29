 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Богомаз заявил о повреждении производственного помещения после атаки БПЛА

Производственное помещение повреждено в результате атаки БПЛА в Брянской области
Сюжет
Военная операция на Украине

В Брянской области в результате атаки дронов, по предварительной информации, пострадали девять жилых домов и производственное помещение АПХ «Мираторг», сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

Средства ПВО в ночь на 29 октября уничтожили 46 беспилотников в регионе. Оперативные и экстренные службы работают на местах.

Военные перехватили семь дронов в Тульской области
Политика

Минобороны сообщило, что в российских регионах перехватили за ночь сто украинских беспилотников, по большей части в Брянской области. Кроме того, дроны сбили в Калужской области — 12, в Белгородской — восемь, в Краснодарском крае — семь и ряде других регионов.

Читайте РБК в Telegram.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
Брянская область Александр Богомаз Мираторг атака дронов
Александр Богомаз фото
Александр Богомаз
политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
На подлете к Москве сбит четвертый за ночь беспилотник
Политика
На юге Эстонии сбили неизвестный беспилотник, но не нашли его обломки
Политика
Шереметьево ограничил полеты на фоне сообщений о перехвате БПЛА
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 28 окт, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 28 окт, 21:05
Почему минимализм стал главным трендом ландшафтного дизайна РБК Компании, 09:00
Лукашенко одобрил поправки в соглашение с Россией о свободе передвижения Политика, 08:57
В Симферополе загорелись горюче-смазочные материалы после атаки БПЛА Политика, 08:55
Трамп вновь заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован Политика, 08:51
Власти Ямайки объявили страну зоной бедствия после урагана Общество, 08:41
У семьи арестованного экс-мэра Сочи изъяли более ₽65 млн Общество, 08:37
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Новая социальная сеть от OpenAI составит конкуренцию TikTok. Вот почемуПодписка на РБК, 08:30
Подросток с друзьями угнал машину и в попытке скрыться от ППС попал в ДТП Общество, 08:26
Как научиться управлять — опыт владельца компании с выручкой 200 млн руб. Образование, 08:24
Богомаз заявил о повреждении производственного помещения после атаки БПЛА Политика, 08:21
«США строят барьеры, а Китай их рушит»: станет ли Пекин магнитом для умовПодписка на РБК, 08:13
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию Политика, 08:12
Над регионами России сбили 100 украинских беспилотников за ночь Политика, 08:10