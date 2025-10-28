Внутри «шторма века»: пролет через ураган Мелисса на Карибах

Video

В Карибском море сформировался ураган Мелисса — самый сильный в Атлантике в этом году. Скорость ветра составляет 265 км/ч — она настолько высока, что самолет WP-3D Orion «охотников за ураганами» столкнулся с сильной турбулентностью и был вынужден отказаться от своей миссии по замеру показателей шторма, несмотря на подготовленность к экстремальным перегрузкам.

Ураган Мелисса станет «штормом века» для Ямайки и приведет к «катастрофической ситуации», предупреждала Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

Несмотря на опасность, заполняемость убежищ на Ямайке, в чью сторону движется шторм, остается низкой. Это происходит из-за «нашего несколько низкого восприятия риска», уверена координатор по ликвидации последствий стихийных бедствий в приходах Кингстон и Сент-Эндрю Терри Форрестер. «Ямайцам нужно увидеть что-то своими глазами, чтобы отправиться в убежище», — сказала она в беседе с The New York Times. После того как начались дожди, а улицы замело мусором, в убежища стало прибывать больше людей.