Застрявших в пургу на Авачинском перевале на Камчатке туристов спасли
Туристов, застрявших во время пурги ночью на Авачинском перевале на Камчатке, спасли, сообщает пресс-служба сети природных парков «Вулканы Камчатки» в своем телеграм-канале.
Врио министра по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев сообщил, что туристов спасли и передали родственникам.
Накануне, 28 октября, Лебедев сообщил, что в министерство поступил сигнал о помощи: в районе Авачинского перевала застряли три автомобиля, в которых находятся четыре человека. В местности шла сильная пурга, самостоятельно выбраться туристы не могли.
Лебедев тогда подчеркнул, что «по всем телевизорам края и по всем соцсетям» было предупреждение о мощном циклоне и изумился решению туристов отправиться на перевал в такое время.
Спасатели отправились искать туристов на снегоболотоходе «Кречет», но не смогли им помочь в ночное время в связи с низкой видимостью и экстремальных погодных условий. Кроме того, невозможно было и дойти до туристов пешком. Вместе с тем все время с туристами поддерживали связь, чтобы отслеживать их состояние и сообщать о ходе спасательных работ.
Позже погода улучшилась, спасатели добрались до места, где находилась группа туристов.
Читайте РБК в Telegram.
Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира
Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС
В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы
«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций
Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году
Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов