0

В результате боев полиции и наркомафии в Рио погибли более 60 человек

В результате боев полиции и наркомафии в Рио погибли 64 человека

Количество погибших при перестрелке полицейских с бандой «Красная команда» (Comando Vermelho, CV) в Рио-де-Жанейро выросло до 64 человек, четверо из убитых были полицейскими, сообщает портал G1.

Как уточняет портал, 81 человек арестован, в городе перекрыты дороги.

До того G1 сообщил о 60 погибших.

В Рио-де-Жанейро вспыхнули бои полиции и наркомафии с дронами
Политика

Операция прошла во вторник утром в фавелах Пенья и Алемао на севере Рио, в ней приняли участие свыше 2500 сотрудников полиции. С раннего утра в городе были слышны выстрелы, члены банды перекрыли несколько улиц в северной и юго-западной частях Рио. Шесть автобусов были угнаны, из них построили баррикады.

Полиция штурмовала фавелы на 32 бронемашинах при поддержке двух вертолетов и нескольких беспилотников. Власти признали, что масштаб операции превзошел 2010 год, когда полиция и военные восстановили контроль над фавелами после столкновений, в результате которых погибли более 30 человек.

«Красная команда» — одна из старейших банд в Бразилии. Под ее контролем находится несколько районов Рио, банда занимается наркоторговлей и вымогательством, пишет G1. 

