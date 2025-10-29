В результате боев полиции и наркомафии в Рио погибли более 60 человек
Количество погибших при перестрелке полицейских с бандой «Красная команда» (Comando Vermelho, CV) в Рио-де-Жанейро выросло до 64 человек, четверо из убитых были полицейскими, сообщает портал G1.
Как уточняет портал, 81 человек арестован, в городе перекрыты дороги.
До того G1 сообщил о 60 погибших.
Операция прошла во вторник утром в фавелах Пенья и Алемао на севере Рио, в ней приняли участие свыше 2500 сотрудников полиции. С раннего утра в городе были слышны выстрелы, члены банды перекрыли несколько улиц в северной и юго-западной частях Рио. Шесть автобусов были угнаны, из них построили баррикады.
Полиция штурмовала фавелы на 32 бронемашинах при поддержке двух вертолетов и нескольких беспилотников. Власти признали, что масштаб операции превзошел 2010 год, когда полиция и военные восстановили контроль над фавелами после столкновений, в результате которых погибли более 30 человек.
«Красная команда» — одна из старейших банд в Бразилии. Под ее контролем находится несколько районов Рио, банда занимается наркоторговлей и вымогательством, пишет G1.
