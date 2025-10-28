В Рио-де-Жанейро вспыхнули бои полиции и наркомафии с дронами

Полиция провела крупнейшую операцию в истории города против банды «Красная команда» в двух фавелах. В Рио была слышна стрельба, члены банды построили баррикады из автобусов и сбрасывали гранаты с дронов на спецназ

В Рио-де-Жанейро 64 человека погибли в ходе «крупнейшей полицейской операции» в истории города против банды «Красная команда» (Comando Vermelho, CV), пишет La Nación.

Она прошла во вторник утром в фавелах Пенья и Алемао на севере Рио, в ней приняли участие свыше 2500 сотрудников полиции. Среди погибших — четверо полицейских, еще восемь получили ранения. Были убиты 60 предполагаемых членов банды. Кроме того, погибли четверо мирных жителей. Арестован 81 человек, изъято несколько десятков единиц оружия. Полиция штурмовала фавелы на 32 бронемашинах при поддержке двух вертолетов и нескольких беспилотников.

Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро, союзник бывшего президента Жаира Болсонару, осужденного за попытку госпереворота, объявляя об операции в социальных сетях, заявил: «Мы решительно выступаем против наркотерроризма». По его словам, полиция изъяла «крупную партию наркотиков». Целью операции он назвал «борьбу с территориальной экспансией» банды. Кастро призвал к поддержке федерального правительства и вооруженных сил, пожаловавшись на то, что его запросы на бронетехнику от армии были трижды отклонены. В администрации президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы связали обвинения губернатора в отсутствие федеральной поддержки с «политическим маневром» перед выборами в следующем году.

С раннего утра в городе были слышны выстрелы, члены банды перекрыли несколько улиц в северной и юго-западной частях Рио. Шесть автобусов были угнаны, из них построили баррикады.

Жители фавел Пенья и Алемао поделились в соцсетях видео со столбами дыма, горящими автобусами и непрерывной стрельбой. По данным полиции, бандиты использовали дроны, с которых сбрасывали гранаты по подразделениям спецназа.

В городе закрыты университеты UFRJ и UERJ, 46 школ, а также пять медицинских учреждений из соображений безопасности, нарушена работа общественного транспорта. В фавелах, пострадавших в результате операции, проживают около 280 тыс. человек.

Среди арестованных — Тиагу ду Насименту Мендеш (Белан ду Китунго), которого власти называют одним из лидеров «Красной команды», а также Николас Фернандеш Соареш-соратник Эдгара Алвеша де Андраде, известного как «Дока» или «Урсо», его также считают одним из лидеров CV. Оба были объявлены в розыск.

Власти признали, что масштаб операции превзошел 2010 год, когда полиция и военные восстановили контроль над фавелами после столкновений, в результате которых погибли более 30 человек.