 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Сыгравший «Капитана Америку» Крис Эванс впервые стал отцом

У актера Криса Эванса, сыгравшего «Капитана Америку», и его жены, португальской актрисы Альбы Баптисты впервые родился ребенок, девочку назвали Альма Грэйс, сообщает TMZ.

Как пишет издание, малышке дали фамилии ее 44-летнего отца и 28-летней матери.

Фигуристка Косторная родила ребенка
Спорт
Алена Косторная и&nbsp;Георгий Куница

Пара поженилась в сентябре 2023 года. О романе Криса Эванса и Альбы Баптисты заговорили в ноябре 2022 года. О том, что знаменитости собираются пожениться, стало известно в мае 2023 года.

Альба Баптиста родилась в Лиссабоне в семье инженера и переводчика. Ее можно увидеть в проектах «Явление», «Монахиня-воин», «Миссис Харрис едет в Париж».

Крис Эванс — американский актер. Он снялся в таких фильмах, как «Материалистка», «Дэдпул и Росомаха», в частях «Мстителей», «Достать ножи» и в других кинокартинах.

Читайте РБК в Telegram.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Крис Эванс актер Дети
Материалы по теме
Александра Трусова родила сына
Спорт
У Трампа родился одиннадцатый внук
Политика
Чемпионка мира по художественной гимнастике Солдатова родила второго сына
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 28 окт, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 28 окт, 21:05
Аэропорты Владикавказа, Грозного и Самары приостановили рейсы Политика, 01:13
В результате боев полиции и наркомафии в Рио погибли более 60 человек Общество, 01:01
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Кто из футболистов становился целью похитителей Спорт, 00:34
Сыгравший «Капитана Америку» Крис Эванс впервые стал отцом Общество, 00:25
США анонсировали скорую продажу оружия еще на $2 млрд для Украины Политика, 00:17
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
«Сбер» резко ухудшил прогноз по доходам от комиссий. Что это значитПодписка на РБК, 00:01
Газпромбанк станет совладельцем медицинского холдинга «Медскан» Бизнес, 00:00
Счетная палата выявила проблемы с изъятым у коррупционеров имуществом Экономика, 00:00
В Рио-де-Жанейро вспыхнули бои полиции и наркомафии с дронами Политика, 28 окт, 23:52
Балицкий извинился за свои слова о защите Курской области Политика, 28 окт, 23:46
В двух аэропортах Москвы ввели временные ограничения Политика, 28 окт, 23:40
Военные сбили 57 БПЛА за три часа над шестью регионами России Политика, 28 окт, 23:20