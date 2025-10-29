Сыгравший «Капитана Америку» Крис Эванс впервые стал отцом

У актера Криса Эванса, сыгравшего «Капитана Америку», и его жены, португальской актрисы Альбы Баптисты впервые родился ребенок, девочку назвали Альма Грэйс, сообщает TMZ.

Как пишет издание, малышке дали фамилии ее 44-летнего отца и 28-летней матери.

Пара поженилась в сентябре 2023 года. О романе Криса Эванса и Альбы Баптисты заговорили в ноябре 2022 года. О том, что знаменитости собираются пожениться, стало известно в мае 2023 года.

Альба Баптиста родилась в Лиссабоне в семье инженера и переводчика. Ее можно увидеть в проектах «Явление», «Монахиня-воин», «Миссис Харрис едет в Париж».

Крис Эванс — американский актер. Он снялся в таких фильмах, как «Материалистка», «Дэдпул и Росомаха», в частях «Мстителей», «Достать ножи» и в других кинокартинах.